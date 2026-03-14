ワールド・ベースボール・クラシック

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）から決勝トーナメントに突入した。東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCには、元MLB選手も来日。日本での体験を絶賛した。

感激したのは、現役時代にロイヤルズなどでプレーし、2009年のWBCでは米国代表にも選出されたジェレミー・ガスリー氏。真っ赤なユニフォームに身を包んだ30人以上の子供たちに囲まれたガスリー氏は、白地に「USA」と刻まれたジャージを着用し、最前列で膝をついて少年たちと同じ目線で満面の笑みを浮かべている。

他にも、東京ドームでの記念撮影や、メジャー通算1939安打、オリックスでも2年間プレーしたアダム・ジョーンズ氏らと試合を観戦する写真を自身のインスタグラムで公開。文面にはこのように記した。

「日本訪問は、まさに桁外れに素晴らしいものだった！ 東京以上に優れた開催都市は他に存在しない！ 信じられないほど素晴らしい野球、人との繋がり、食べ物、そして名所！ 我々がいかに素晴らしい時間を過ごしたかを凝縮していることを願う20枚の写真がこれ！！！」

日本代表「侍ジャパン」は14日（同15日）、準々決勝でベネズエラと対戦する。



（THE ANSWER編集部）