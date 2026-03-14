◇春季東京都高校野球１次予選▽１回戦 堀越１０Ｘ―０啓明学園＝６回コールド（１４日・堀越球場）

全国のトップを切って東京で春季大会が開幕。今季から新たに導入されるＤＨ制を使っての公式戦がスタートした。

堀越は「３番・ＤＨ」で背番号９の荒関悦詩外野手（３年）を起用。一方、ベンチ入りが１２人の啓明学園は、ＤＨ制を使うことなく試合に臨んだ。

堀越は、１回裏２死無走者から荒関が右越え二塁打を放つと、これが起点となって３点を先取。荒関は５回の第４打席も安打で出塁し、４打数２安打１盗塁でＤＨの役割を果たした。

荒関は肘を痛めており、外野守備に就くのが難しいと野口晃生監督（４９）が判断してのＤＨ出場。「今までだったら、自分は出ることができないか代打だけ。試合に出させてもらって、チームの勝利に少しでも貢献できることがうれしい」と笑顔を見せた。

ＷＢＣで連覇を目指している侍ジャパンの井端弘和監督（５０）は、堀越のＯＢ。２３年９月に１学年後輩の野口監督が就任した際には、練習試合用のユニホームをプレゼントしている。井端監督が小中学生を対象に指導を行う「井端塾」にも通っていたという荒関は「大先輩ですし、師匠という存在。自分たちも頑張っているので、井端さんも頑張ってほしいです」と目を輝かせた。