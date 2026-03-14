希空、理想の家庭を語る「私も子どもはたくさん欲しい」 杉浦太陽・辻希美の前で明かす
杉浦太陽（45）・辻希美（38）・希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が、14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』でイベント初共演をはたした。3人揃ってのランウェイ前には囲み取材に応じ、希空が思い描く理想の家庭を明かした。
【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆希美がサプライズで登場し、会場を盛り上げた。
囲み取材で希空は「今までずっと一人で仕事をさせていただいてきたんですけど、早くパパとママと一緒に仕事をしたいなと思っていたので、『やっとだ！』と思いました」とにっこり。娘の笑顔に「右を向いたらパパがいて、左を向いたらママがいて（笑）」（杉浦）、「囲っています（笑）」（辻）と仲睦まじい様子を見せた。
家族で過ごす時間の中で楽しいと感じる瞬間を問われた希空は「家にいる時にお母さんとよく話したりするんですけど、リビングにいる時間が一番好きなんです。きょうだいとかお父さんお母さん全員揃うのがご飯の時間なので、夜ご飯になると家族全員リビングに集結するんです。その時間がいろんな話ができて一番幸せだなと感じます」とほほ笑んだ。
「自分の部屋もあるんですけど、みんなリビングにいるよね。特に希空は寝るだけの部屋みたいになってる」と辻が明かすと、杉浦も「ずっと希空がしゃべってます（笑）」と打ち明けた。
また、おしどり夫婦で知られる杉浦＆辻夫婦を見て、どんな家庭を築きたいか聞かれた希空は「もし自分が家庭を持つことになったら、自分自身が5人兄弟で賑やかなので、私も子どもはたくさん欲しいです。3人以上は欲しいなって思います」と理想の家庭を明かした。
【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆希美がサプライズで登場し、会場を盛り上げた。
家族で過ごす時間の中で楽しいと感じる瞬間を問われた希空は「家にいる時にお母さんとよく話したりするんですけど、リビングにいる時間が一番好きなんです。きょうだいとかお父さんお母さん全員揃うのがご飯の時間なので、夜ご飯になると家族全員リビングに集結するんです。その時間がいろんな話ができて一番幸せだなと感じます」とほほ笑んだ。
「自分の部屋もあるんですけど、みんなリビングにいるよね。特に希空は寝るだけの部屋みたいになってる」と辻が明かすと、杉浦も「ずっと希空がしゃべってます（笑）」と打ち明けた。
また、おしどり夫婦で知られる杉浦＆辻夫婦を見て、どんな家庭を築きたいか聞かれた希空は「もし自分が家庭を持つことになったら、自分自身が5人兄弟で賑やかなので、私も子どもはたくさん欲しいです。3人以上は欲しいなって思います」と理想の家庭を明かした。