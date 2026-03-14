杉浦太陽・辻希美・希空、『TGC』で親子初共演「早くパパとママと一緒に仕事をしたかった」
杉浦太陽（45）・辻希美（38）・希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が、14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』でイベント初共演を果たした。3人そろってのランウェイ前には囲み取材に応じ、念願の親子共演への喜びを語った。
【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆辻がサプライズで登場し、会場を盛り上げた。
囲み取材では、辻が「まずこのCMのお話をいただいた時は、率直に『よし！』っていう気持ちで。みんなでガッツポーズしたよね」と言うと、杉浦も「希空がデビューしてから、僕たちが共演することはなかなかなかったので、親子3人での共演っていうのはうれしかったね」とにっこり。杉浦は『TGC』に17年ぶりの出演だといい「希空が1歳のときかな。時を超えて一緒に歩けるのもうれしい」と喜んだ。
そんな両親の言葉に希空も「今までずっと一人で仕事をさせていただいてきたんですけど、早くパパとママと一緒に仕事をしたいなと思っていたので、『やっとだ！』と思いました」と歓喜したそう。娘の笑顔に「右を向いたらパパがいて、左を向いたらママがいて（笑）」（杉浦）、「囲っています（笑）」（辻）と仲睦まじい様子を見せた。
親子で初めて『TGC』出演については、辻が「ステージの経験値でいうと、希空が一番あるので、親ではあるんですけど、きょうは希空について歩いていこうかなと思ってます」と話す。「踊るとはまたちょっと違うステージの立ち方だったり、見られ方だったりする。そういう面ではすごく尊敬してる部分なので、ついていきます」と信頼を寄せた。
ピンクで統一された衣装を着た3人。辻は「本当は希空の衣装を着たかったんですけど、ミニは娘に譲らないといけないと思い…（笑）。スカートの丈は長いんですけど、アイドル感も残した衣装です」と笑う。「ポニーテールで争いがあったんですけど、見事勝ち取りましたと辻が満足げに語ると、希空は「ポニーテールにしたかったんですけど、ママに譲りました（笑）」とほほえましいやりとりも見せていた。
【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆辻がサプライズで登場し、会場を盛り上げた。
そんな両親の言葉に希空も「今までずっと一人で仕事をさせていただいてきたんですけど、早くパパとママと一緒に仕事をしたいなと思っていたので、『やっとだ！』と思いました」と歓喜したそう。娘の笑顔に「右を向いたらパパがいて、左を向いたらママがいて（笑）」（杉浦）、「囲っています（笑）」（辻）と仲睦まじい様子を見せた。
親子で初めて『TGC』出演については、辻が「ステージの経験値でいうと、希空が一番あるので、親ではあるんですけど、きょうは希空について歩いていこうかなと思ってます」と話す。「踊るとはまたちょっと違うステージの立ち方だったり、見られ方だったりする。そういう面ではすごく尊敬してる部分なので、ついていきます」と信頼を寄せた。
ピンクで統一された衣装を着た3人。辻は「本当は希空の衣装を着たかったんですけど、ミニは娘に譲らないといけないと思い…（笑）。スカートの丈は長いんですけど、アイドル感も残した衣装です」と笑う。「ポニーテールで争いがあったんですけど、見事勝ち取りましたと辻が満足げに語ると、希空は「ポニーテールにしたかったんですけど、ママに譲りました（笑）」とほほえましいやりとりも見せていた。