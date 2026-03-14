辻希美＆希空、親子ユニットが夢「いつかステージでお母さんの曲を披露したい」 杉浦太陽も驚き
杉浦太陽（45）・辻希美（38）・希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が、14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』でイベント初共演を果たした。親子共演が「念願だった」という希空が、さらなる夢として、辻との親子ユニットを挙げた。
【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆希美がサプライズで登場し、会場を盛り上げた。
囲み取材で希空は「今までずっと一人で仕事をさせていただいてきたんですけど、早くパパとママと一緒に仕事をしたいなと思っていたので、『やっとだ！』と思いました」とにっこり。娘の笑顔に「右を向いたらパパがいて、左を向いたらママがいて（笑）」（杉浦）、「囲っています（笑）」（辻）と仲睦まじい様子を見せた。
さらなる今後の夢を聞かれた希空は「いつか大きなステージでお母さんの曲を歌ったり、ダンスを一緒に披露したりしたいなっていう夢があるので、いつかかなえられたらなと思います！」と声を弾ませる。
杉浦は「ユニット結成ですか？親子で？」と驚きながらもうれしそうな表情。辻も「年齢差は20歳（笑）」と笑いつつも、ノリノリな様子。すでに衣装のカラーに関して“濃いピンク”と“薄いピンク”で、2人がどちらにするかまで話しているといい、辻は「大人は誰も動いてないんだけど、二人だけで話しています（笑）」とうれしそうだった。
また辻も「希空が20歳、私が40歳の時に、“成人式”と“ダブル成人式”で何かできたらいいなっていうのはだいぶ前から話しているんです。パパは最前列で応援してもらって（笑）」と言うと、「それはパパも見たい」と杉浦もにっこりだった。
【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆希美がサプライズで登場し、会場を盛り上げた。
さらなる今後の夢を聞かれた希空は「いつか大きなステージでお母さんの曲を歌ったり、ダンスを一緒に披露したりしたいなっていう夢があるので、いつかかなえられたらなと思います！」と声を弾ませる。
杉浦は「ユニット結成ですか？親子で？」と驚きながらもうれしそうな表情。辻も「年齢差は20歳（笑）」と笑いつつも、ノリノリな様子。すでに衣装のカラーに関して“濃いピンク”と“薄いピンク”で、2人がどちらにするかまで話しているといい、辻は「大人は誰も動いてないんだけど、二人だけで話しています（笑）」とうれしそうだった。
また辻も「希空が20歳、私が40歳の時に、“成人式”と“ダブル成人式”で何かできたらいいなっていうのはだいぶ前から話しているんです。パパは最前列で応援してもらって（笑）」と言うと、「それはパパも見たい」と杉浦もにっこりだった。