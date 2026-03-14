杉浦太陽＆辻希美、家族で結婚式が夢「『TGC』のステージをお借りして」
杉浦太陽（45）・辻希美（38）・希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が、14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』でイベント初共演を果たした。家族でかなえたいという夢を明かした。
【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆希美がサプライズで登場し、会場を盛り上げた。
囲み取材では、“家族全員でやってみたいこと”について質問が。「私は結婚式！」と声を上げた辻は、「希空がお腹にいる時にこじんまり結婚式をやったので、この『TGC』のステージをお借りしてやってみたい。結婚式というか、私たちがドレス・タキシードを着て、パパとママの後ろを子どもたちが歩いてくれるっていうのが夢かも」とにっこり。
杉浦は「うちらの結婚式をTGCでやるの？（笑）」と驚きながらも「AEON Payさん、ちょっと力を貸していただいて（笑）」と呼びかけた。
今回が親子初共演のステージとなり、希空は「今までずっと一人で仕事をさせていただいてきたんですけど、早くパパとママと一緒に仕事をしたいなと思っていたので、『やっとだ！』と思いました」と喜ぶ。娘の笑顔に「右を向いたらパパがいて、左を向いたらママがいて（笑）」（杉浦）、「囲っています（笑）」（辻）と仲睦まじい様子を見せていた。
【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆希美がサプライズで登場し、会場を盛り上げた。
杉浦は「うちらの結婚式をTGCでやるの？（笑）」と驚きながらも「AEON Payさん、ちょっと力を貸していただいて（笑）」と呼びかけた。
今回が親子初共演のステージとなり、希空は「今までずっと一人で仕事をさせていただいてきたんですけど、早くパパとママと一緒に仕事をしたいなと思っていたので、『やっとだ！』と思いました」と喜ぶ。娘の笑顔に「右を向いたらパパがいて、左を向いたらママがいて（笑）」（杉浦）、「囲っています（笑）」（辻）と仲睦まじい様子を見せていた。