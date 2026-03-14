【TGC】池田エライザ、ブラックコーデで大人の魅力 透け感クラシカルな着こなし
俳優でモデルの池田エライザが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。透け感のあるシフォンスカートを大人の魅力たっぷりに着こなした。
【全身ショット】華やか…圧倒的なオーラを放つ池田エライザ
池田は、オープニングステージとなる日本を代表するスタイリスト・野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場。透け感のある黒のシフォンスカートをショート丈のジャケットに合わせ、クラシカルに着こなした。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】華やか…圧倒的なオーラを放つ池田エライザ
池田は、オープニングステージとなる日本を代表するスタイリスト・野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場。透け感のある黒のシフォンスカートをショート丈のジャケットに合わせ、クラシカルに着こなした。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。