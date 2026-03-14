漫画家のやくみつる氏（67）が14日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、自身の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の楽しみ方について語った。

1次ラウンドを終えて米国で決勝トーナメントがスタート。日本は14日（日本時間15日）にベネズエラと準々決勝を戦う。

大会はネットフリックスが独占放送権を取得。日本の地上波局では放送されず、ニュース番組などでダイジェストで動画や画像が紹介されている。

やく氏は大の野球好きで知られ、大会の楽しみ方について聴かれると「聴いています」と話した。ラジオではニッポン放送で中継されており、「ちょっとよその方になっちゃいますけど、有楽町（ニッポン放送）の方で」と、少し申し訳なさそうに続けた。

理由は2つあるという。「元々、パソコンが苦手なので、配信型のものに接触したことが、ネトフリに限らず、したことがなかった。それでも今回、急きょ入ったりする人がいる中、迷わなかったですね」。さらに「しちめんどくさいというのもあるけど、足下を見られている気がして。“ほら、見たいだろ？ほら。入ってみい”って」とも話した。