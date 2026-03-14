◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸 ▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉 ▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥 ▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

世界挑戦者決定戦、トリプル世界戦の計量が１４日、横浜市内のホテルで行われ、王座返り咲きを狙うＷＢＣ世界ライトフライ級２位・岩田翔吉（３０）＝帝拳＝はリミットの４８・９キロ、初防衛戦に挑むＷＢＣ世界同級王者のノックアウト・ＣＰフレッシュマート（３５）＝タイ＝は４８・７キロでともに１回でパスした。

王者と向かい合い、写真撮影に臨んだ岩田は、「（体が）小さかった。今回は一発を狙っていくのではなく、ラウンドを重ねて（相手を）削っていこうと思う。自分のパンチを受けて耐えられるのかな」と徐々に相手にダメージを与えていく作戦を明かし、不敵な笑みを浮かべた。今回は４か月をかけて試合に備えた。減量の時間も通常の試合よりも長い時間をかけたことで「１年前にライトフライ級のウェートで試合をした時とは比べものにならないぐらい体調はいい」という。

岩田にとっては特別な日だ。幼少期にキックボクシングを始め、その時、指導を受けたのが山本”ＫＩＤ”徳郁さんだった。ＫＩＤさんは２０１８年９月に多臓器不全のため４１歳で死去。３月１５日はその師匠の誕生日。負けは許されないのだ。「負ければ終わり、勝てば道が開けることは分かっている。４か月間、自信を持ってやってきたので勝つ自信はある」と返り咲きを宣言した。

一方のノックアウトもＶ１への自信を隠さない。岩田のコメントに対し「サイズが小さいからといって弱いとは限らない。私は大きな選手の方がやりやすい。ベストを尽くして勝つ」と言葉に力を込めた。

戦績は岩田翔吉が１５勝（１２ＫＯ）２敗、ノックアウトは２９勝（１１ＫＯ）１敗。