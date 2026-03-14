WBC台湾代表で日本ハムの新外国人ライル・リン捕手（28）が14日、都内で入団会見に臨んだ。

背番号38のユニホームを着用し、初のNPBでのプレーに向けてリンは「ファイターズのチームの一員となれて凄く光栄です。自分の強みは一日も早くチームに溶け込むこと。投手とのコミュニケーションも得意だ。打撃の方は昨年から修正してきたので貢献できれば」と、意気込んだ。

台湾出身でアリゾナ州立大から、19年MLBドラフトでダイヤモンドバックスから14巡目（全体422番目）で指名。メジャー昇格はなかったが、マイナー通算208試合に出場。台湾代表では24年のプレミア12初優勝に貢献し、今回のWBCも4試合に出場した。

昨年11月の秋季キャンプにはテスト生として参加後、球団は戦力として注視していた。チームには同じく台湾代表でプレーした古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手、孫易磊（スン・イーレイ）投手がいる。リンは「投手と捕手なので自分の強み、投手の強みを引き出してチームに貢献できれば」と、台湾バッテリー結成を見据えた。