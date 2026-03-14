◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

トリプル世界戦などの前日計量が１４日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７）＝帝拳＝、王座奪取に燃える同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝はともにリミットから１００グラムアンダーの４７・５キロで一発クリアした。

戦績は松本が７戦全勝（４ＫＯ）、高田が１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。

計量後、取材に応じた松本は「前回の試合より体重は抜けて、一方で筋肉量は残せたので、結構いいです」と初防衛に手応えを口にした。

両者は昨年９月１４日に王座決定戦で対戦し、５回途中に偶然のバッティングで高田が負傷して試合続行不能となり、松本が３―０の負傷判定でベルトを獲得した。ＷＢＡにはＷＢＯ王者でもあるオスカー・コラーゾ（プエルトリコ）がスーパー王者として君臨する。勝っても今後は他団体王者と統一戦を行うためにはスーパー王者になるか、他団体王座を獲得するしかない。それだけに「自分はまだ一個上のステージにいけていない。やはり本当のチャンピオンになりたいという思いがずっとあるので、世界と戦っていけるようになりたい」と言う。高田と“完全決着”をつけて次のステップへと羽ばたきたいのだ。

前回対戦で、高田がサウスポーを苦手としており、なかなか距離を詰められなかった。だが、この半年で、その点をクリアしていると松本はふんでいる。「自分も距離を詰めるのまっていましたし、その対策もずっと練習してきた。距離が近くなれば、相手のパンチも当たるかもしれないが、自分のパンチの方がより当たると思っているので、自信を持っていきたい」と王者。決着イメージを聞かれると「自分は世界の強豪と戦いたいので、（松本は）日本人の中で頭一つ抜けているとみんなが納得するような終わり方をしたい」とＫＯ決着への思いをにじませた。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。