歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身の体調について言及する場面があった。

この日は3月14日ということで、マネジャーからホワイトデーのお返しとして「にゅうめん」をもらったことを明かしつつ、「今日あんまり体調が良くなかったんで」と和田。「この2、3日、ちょっと今までやったことのない仕事が続いているんですよ。これ絶対やりきらなあかんしと思って」と明かした。

番組前にマネジャーたちとウオーキングをしていることを明かしているが、「歩くのもちょっと、歩いたらしんどかったんで」と和田。「まず歩く前に右の手の肩が上がらないの。腕が振れない。右目は元々視力が弱いんですけどちょっと見えづらいから。なんか測ったら1600メートルぐらい歩いたのかな。そしたら“これ以上無理”って心臓バクバクしちゃって」ともらした。

「ここのところ、いろいろと仕事が言えないんですよ」と今月29日で最終回を迎えるTBS「アッコにおまかせ！」終了後のさまざまな仕事について公表できないでいることを明かした。