ラッパーから政治家に転身したバレンドラ・シャハ氏が選挙の勝利後、支持者に手を振る/Adnan Abidi/Reuters via CNN Newsource

（CNN）ネパールの政治エリートたちを打倒する以前、バレンドラ・シャハ氏はアンダーグラウンドのラップバトルでライバルたちを打ち負かしていた。

10年以上前、マイクロホンとトレードマークのサングラスを武器に、シャハ氏はネパール政府の腐敗、壊れた道路、そして社会的不平等についてラップを繰り出した。権力者たちはそれをただのノイズと一蹴したが、国内の若者たちは耳を傾けていた。

現在、シャハ氏の音楽を聴いていた若者たちは成長し、先週行われた総選挙で35歳の同氏に国の舵（かじ）取りを託した。

バレンの愛称で広く知られるシャハ氏は、若者主導の抗議運動によって前政権が崩壊した後、ネパールの次期首相に就任する見込みだ。同氏の率いる国民独立党（RSP）は、ネパールの近代選挙史上最大級の勝利を収め、歴史に名を刻んだ。

シャハ氏は正式な開票結果の発表後、数日中にも首相に就任する予定だ。

3000万人以上の人口を抱えるネパールは、政情不安で悪名高い。数十年にわたる内戦を経て239年間続いた君主制を廃止し、2008年に共和制へ移行したものの、その後は10回以上の政権交代を経験してきた。

多くの人々はシャハ氏の政党の台頭を、ネパールの政治エリートに対する厳しい叱責（しっせき）と捉えている。長年にわたり汚職疑惑に直面してきた体制は、50人以上の死者を出した昨年の反政府デモでその支配力が弱体化。長く実権を握ってきたオリ前首相率いる共産主義政権が崩壊するに至った。

社会正義を訴えるラッパー

1990年、ネパールの活気あふれる首都カトマンズで伝統医療の医師の家に生まれたシャハ氏は、政治権力の座に就くまで、異例の道を歩んだ。

政界入りする前、シャハ氏は構造エンジニアの教育を受け、ネパールとインドで学位を取得した。しかし学業に没頭する傍ら、母国のラップシーンで際立った名声を築き上げていた。

トゥパック・シャクールや50セントといったヒップホップ界の巨匠たちの影響を受けるシャハ氏は2013年、動画投稿サイトユーチューブで配信されていたラップバトルのシリーズ「Raw Barz」に参加。バトルを通じて同氏は、国を蝕（むしば）む根深い不平等と組織的な腐敗を浮き彫りにする歌詞を書き上げた。

幼少期から地域の問題に目を向けていたとされるシャハ氏は22年、無所属でカトマンズ市長選に立候補。オンラインでの草の根の選挙運動を駆使して旧体制派の候補者を破り、政界に衝撃を与えた。

浄化運動と物議醸す行動

市長時代のシャハ氏を特徴付けたのが、汚職撲滅と浄化運動だった。違法建築物の解体キャンペーンを開始し、透明性を確保するために市議会をライブ配信。先住民族の文化遺産の保護も推進した。

またネパールと国境を接する大国、中国とインドに対する強硬なナショナリズムと挑発的な姿勢にも注目が集まった。

23年6月、シャハ氏はインド領をネパールの一部として描いた「大ネパール」地図を市長室に掲示して物議を醸した。これはインドが新国会議事堂で発表した独自の地図に対する直接的な反発だった。地図に描かれているのは古代インド文明の版図で、そこには現代のパキスタン、バングラデシュ、ネパールが含まれていた。

北の隣国である中国に対しても同様に強硬な姿勢をとっている。地元メディアの報道によるとシャハ氏は、中国政府が発表した新たな標準地図にネパールが20年に改訂した政治地図が反映されていないことを受け、23年に予定していた中国訪問を中止した。改訂後の政治地図にはヒマラヤ山脈の一部の係争地域が含まれていた。

シャハ氏の率直な物言いは昨年末、米国、インド、中国を標的とした罵詈雑言（ばりぞうごん）に満ちたメッセージをフェイスブックに投稿したことで頂点に達した。その後投稿は削除されたが、外交儀礼にとらわれない指導者としての同氏のイメージが改めて印象づけられた。

Z世代の蜂起

シャハ氏の総選挙での勝利は、大規模な社会不安の波に続くものだった。

長年にわたり蔓延（まんえん）してきた汚職に対する国民の怒りは昨年9月、首都の街頭で爆発した。政府がフェイスブックやインスタグラム、ユーチューブ、Ｘ（旧ツイッター）などの主要ソーシャルメディアプラットフォームを遮断したことがきっかけだった。

しかし、この抗議活動は単なるデジタルの遮断のみならず、経済的機会の欠如に対する世代間の深刻な不満を反映するものでもあった。世界銀行によると、ネパールの若年層（15〜24歳）の失業率は2024年、20.8%に達した。

シャハ氏は抗議活動のサウンドトラックを提供し、「ネパール・ハセコ」という楽曲をリリース。この曲はユーチューブで1100万回以上再生されている。曲の中でシャハ氏は「ネパールが笑顔になるのを見たい、ネパール人の心が踊るのを見たい。ネパールが笑顔になるのを見たい、ネパール人が幸せに暮らすのを見たい」とラップしている。

この蜂起によってシャハ氏は一躍全国的な注目を集めるようになった。

総選挙の圧勝を受け、数万人の若者が街頭やソーシャルメディアで祝賀ムードに包まれる中、シャハ氏率いる政党は勝利集会は一切開催しないと発表。「革命の殉教者たちに敬意を表するため」だと説明した。

それでもカトマンズの街には、明らかな興奮が漂っている。

ロイター通信の取材に答えたアーユシュ・バッタライさんは「ついに世界最年少の首相が誕生した」「彼（シャハ氏）が約束を忘れず、国民のために尽力してくれることを願う。私たちが信じたように、彼にも私たちの信頼を裏切らないでもらいたい」と語った。