しなこ、暗髪ボブで雰囲気ガラリ 美脚輝くミニワンピコーデでランウェイ闊歩「一瞬誰かと」「スタイル抜群」と話題【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】クリエイターのしなこが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】しなこ「一瞬誰かと」雰囲気ガラリの暗髪ボブ姿
印象的だった明るいパープルのミディアムヘアから暗髪ボブにイメージチェンジしたしなこは、純白のミニワンピースにストライプシャツを合わせたコーディネートから美しい脚を披露。春らしいピンクのキャップを合わせ、カジュアルな魅力をプラスした。このランウェイを受け、ネット上では「一瞬誰かと」「さらに素敵なお姉さんに」「ボブ似合いすぎ」「スタイル抜群」などと反響があがっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】しなこ「一瞬誰かと」雰囲気ガラリの暗髪ボブ姿
◆しなこ、雰囲気ガラリ
印象的だった明るいパープルのミディアムヘアから暗髪ボブにイメージチェンジしたしなこは、純白のミニワンピースにストライプシャツを合わせたコーディネートから美しい脚を披露。春らしいピンクのキャップを合わせ、カジュアルな魅力をプラスした。このランウェイを受け、ネット上では「一瞬誰かと」「さらに素敵なお姉さんに」「ボブ似合いすぎ」「スタイル抜群」などと反響があがっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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