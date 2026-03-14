侍ジャパンが日本時間14日、翌日に行われるベネズエラとの準々決勝へ向け、非公開で最終調整を行いました。そして公式SNSでは決戦前日の選手たちの様子が公開されました。

侍ジャパンは今大会1次ラウンドでは、4戦全勝でプールCを1位通過。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では大谷翔平選手の満塁弾が飛び出すなど13-0で勝利し、2戦目の韓国戦では3回に大谷選手、鈴木誠也選手、吉田正尚選手の3発で逆転すると8-6で接戦をものにしました。

3戦目となったオーストラリア戦でも吉田選手の一撃などで終盤に逆転勝利。第4戦のチェコ戦では今季からホワイトソックスでプレーする村上宗隆選手に満塁弾が飛び出すなど9-0で大勝しました。そして15日には米・マイアミにあるローンデポ・パークで準々決勝のベネズエラ戦に臨みます。

この日、前日練習は非公開で行われましたが、侍ジャパンの公式インスタグラムが練習の様子を公開。「日本時間14日、『2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』の準々決勝・ベネズエラ戦を翌日に控え、チームは最終調整。ダルビッシュ有アドバイザーも再合流し、日本時間15日10時からのベネズエラ戦に臨みます」とつづり、数枚の写真も掲載しました。

その中には、アドバイザーとして再合流したダルビッシュ有投手が井端弘和監督と話し合っている様子や、明日登板予定の山本由伸投手と会話している様子を写したフォトも掲載。さらには山本投手がアップしている最中の一枚や、遠投を行っている写真も公開されました。

負けたら終わりの決勝トーナメントが始まり、どれも緊張感が伝わる写真となっています。