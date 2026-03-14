Mii+ヘアオイル＆ヘアミルク新発売♡熱ダメージに着目したヘアケア

Z世代向けヘアケアブランド「Mii+（ミープラス）」から、新作「ヘアオイル＆ヘアミルク」が登場。2026年3月20日（金）よりドン・キホーテグループで先行発売されます。熱ダメージ・乾燥・摩擦ダメージに着目したアウトバストリートメントで、ツヤとまとまりのある軽やかな髪へ導くアイテム。インバス・アウトバスの2WAY仕様で、髪の状態や気分に合わせて使えるのも魅力です♡

Mii+新ヘアケアシリーズ

「仕上がりは、自分で決める。」をコンセプトに誕生したMii+の新ヘアケアシリーズ。

インバス・アウトバスの両方で使える2WAY設計で、髪の状態や理想の質感に合わせて自由にカスタマイズできるのが特徴です。

トリートメントに混ぜて使用することで、ツヤやまとまりを調整することも可能。さらに、熱・乾燥・摩擦など日常的なダメージに着目した処方で、ドライヤーやヘアアイロンを日常的に使う世代の髪をやさしくケアします。

軽やかな質感設計で、毎日のヘアケアをもっと自分らしく楽しめるシリーズです。

DUO×SWEET STEADY限定コラボ♡ブラックリペアの特別デザインが登場

ヘアオイル＆ヘアミルク

ミープラス ヘアオイル

価格：1,650円(税込)

3種のケラチン※1、ヒートケア成分※2、3種のオーガニックオイル※3、ビタミン※4を配合。

ドライヤーやアイロンの熱を利用したケアにより、ツヤとまとまりのある髪へ導き、なめらかな指通りと軽やかな仕上がりをサポートします。

※1イソステアロイル加水分解ケラチン（羊毛）、ステアルジモニウムヒドロキシプロピル加水分解ケラチン（羊毛）、加水分解ケラチン（カシミヤヤギ）

※2メドウフォーム油、γ－ドコサラクトン

※3オプンチアフィクスインジカ種子油、バオバブ種子油、ツバキ種子油

※4パルミチン酸レチノール、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、トコフェロール

ミープラスヘアミルク

価格：1,650円(税込)

3種のセラミド※1、14種のアミノ酸※2、コラーゲン※3を配合。

乾燥やゴワつきを抑え、うるおいを保ちながらまとまりやすい髪へ整えます。ドライヤーやヘアアイロン前の使用で、熱ダメージを受けにくい状態へ導きます。

※1セラミドNG、NP、AP

※2リシンHCl、アラニン、アルギニン、セリン、プロリン、グルタミン酸、トレオニン、バリン、ロイシン、イソロイシン、フェニルアラニン、グリシン、ヒスチジンHCl、タウリン

※3加水分解コラーゲン

発売日と販売情報

2026年3月20日（金）全国のドン・キホーテグループにて先行発売

2026年4月1日（水）アットコスメストア全店にて販売開始

そのほか、バラエティショップやドラッグストア、量販店でも順次発売予定です。※一部、取り扱いのない店舗もございます。

販売場所：全国のドン・キホーテグループ/バラエティショップ/公式オンラインストア/モール（Qoo10、Amazon、楽天）

毎日の髪をもっと自由に♡

Mii+の新作ヘアオイル＆ヘアミルクは、熱ダメージや乾燥に着目した軽やかなヘアケアアイテム。インバス・アウトバスどちらでも使える2WAY設計で、その日の髪や気分に合わせて自由に使えるのが魅力です。ツヤやまとまりを整えながら、自分らしいヘアスタイルを楽しめる新シリーズ。毎日のヘアケアをもっと心地よくしたい方は、ぜひチェックしてみてください♡