【TGC】杉浦太陽・辻希美・希空、親子初共演でランウェイ 3人で「LOVEマシーン」特別バージョンも披露
杉浦太陽（45）・辻希美（38）・希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。
【動画】辻希美&杉浦太陽&希空がTGCで親子初共演！LOVEマシーンを披露
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆希美がサプライズで登場すると、会場がどよめいた。淡いピンクで統一した衣装でランウェイを歩き、センターステージでは両サイドから希空の頬に杉浦と辻がキス。
CMでは「LOVEマシーン」を特別バージョンで踊っているとし、ステージではその一部が披露された。辻が振り付けをレクチャーし、会場を巻き込んでダンス。会場を盛り上げた。TGCに希空が初出演したのが昨年3月で、杉浦と辻は客席から見守っていたという。約1年後のこの日、ついに実現した親子3人共演に喜びがおさえきれない様子で笑いあった。辻は「娘と一緒にステージに立つというのが夢だった」と明かした。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【動画】辻希美&杉浦太陽&希空がTGCで親子初共演！LOVEマシーンを披露
3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦＆希美がサプライズで登場すると、会場がどよめいた。淡いピンクで統一した衣装でランウェイを歩き、センターステージでは両サイドから希空の頬に杉浦と辻がキス。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。