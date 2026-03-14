夜々が、新曲「Ray」のMVを本日3月14日20時に公開する。

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同楽曲は、3月4日にリリースされた1stアルバム『0:00』のリード曲。andropをアレンジャーに迎えた楽曲となっている。MVは、アルバムの発売日より夜々のSNSで公開されているオリジナルショートドラマのエンディングになっているとのこと。MVの公開に先駆け、同楽曲のセルフライナーノーツも公開された。

なお夜々は、4月4日に渋谷WWWにて初のワンマンライブ『Time For Unlimited』を開催。同アルバムで描かれた“0時の魔法”をステージ上で体感できる内容になるという。

・「Ray」セルフライナーノーツ

「Ray」わたしの人生に差し込んだ、あたたかい光。

もう触れられなくても、確かにわたしを照らしてくれた記憶。大切なことを教えてくれたやさしい愛。

光を見失いそうなときは、そっと進む方向を示してくれる。

Rayをこの世に生み出せたことを誇りに思います。そして、これからもずっと大切なわたしの光です。

（文＝リアルサウンド編集部）