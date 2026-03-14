「懸念される」日本代表に心配な一報…英名門で出場なし→ドイツ古豪移籍の21歳日本人、負傷でロンドンに“帰還”と現地報道「興味深い」
高井幸大の欧州挑戦は、幕開けからケガの影響を受けた。そしてシーズン終盤を前に、再び負傷の懸念が取りざたされている。
夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した高井は、開幕を前に足底腱膜の負傷で戦列を離脱。出遅れた影響もあり、１試合でベンチに座ったのみで、ピッチに立つことのないまま、１月のマーケットで古豪ボルシアMGにレンタル移籍した。
武者修行先では徐々に出場機会をつかむと、２月のフランクフルト戦、フライブルク戦と、２試合連続で先発フル出場。クラブが来季の残留を望んでいるとの報道も浮上するなど、上昇気流に乗ることが期待された。だが、ここ３試合は出場しておらず、指揮官が筋肉系の問題と明かしている。
報道によると、高井は検査のためにロンドンに戻ったという。相次ぐ負傷に悩まされてきたトッテナムとあり、『The Spurs Web』はこれを受けて３月12日、「その分野でのクラブの出来がいかに悪いか考えれば、タカイがトッテナムのメディカルスタッフに診てもらうのは興味深い」と報じた。
「スパーズは負傷者が続出し、その多くは当初の見立てよりもはるかに長引いているようだ。日本の若手が試合のフィットネスを取り戻しても、どれほどの頻度でケガをするか懸念されるのは確か」
ドイツで続けるにしても、トッテナムに復帰するにしても、着実に出場機会を増やし、経験を積んでいきたかったところだけに、負傷離脱となれば、21歳のCBにとっても、日本代表にとっても大きな痛手だ。まずは続報が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した高井は、開幕を前に足底腱膜の負傷で戦列を離脱。出遅れた影響もあり、１試合でベンチに座ったのみで、ピッチに立つことのないまま、１月のマーケットで古豪ボルシアMGにレンタル移籍した。
武者修行先では徐々に出場機会をつかむと、２月のフランクフルト戦、フライブルク戦と、２試合連続で先発フル出場。クラブが来季の残留を望んでいるとの報道も浮上するなど、上昇気流に乗ることが期待された。だが、ここ３試合は出場しておらず、指揮官が筋肉系の問題と明かしている。
報道によると、高井は検査のためにロンドンに戻ったという。相次ぐ負傷に悩まされてきたトッテナムとあり、『The Spurs Web』はこれを受けて３月12日、「その分野でのクラブの出来がいかに悪いか考えれば、タカイがトッテナムのメディカルスタッフに診てもらうのは興味深い」と報じた。
ドイツで続けるにしても、トッテナムに復帰するにしても、着実に出場機会を増やし、経験を積んでいきたかったところだけに、負傷離脱となれば、21歳のCBにとっても、日本代表にとっても大きな痛手だ。まずは続報が待たれる。
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