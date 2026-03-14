◇WBC世界ライトフライ級タイトルマッチ 王者 ノックアウト・CPフレッシュマート(タイ)＜12回戦＞同級2位・岩田翔吉(帝拳)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

トリプル世界戦を含む興行の前日計量が14日、横浜市内のホテルで行われ、WBC世界ライトフライ級タイトルマッチに臨む同級2位の元WBO王者・岩田翔吉（30＝帝拳、15勝12KO2敗）はリミットの48・9キロで一発クリアした。WBC王者ノックアウト・CPフレッシュマート（35＝タイ、29勝11KO1敗）は200グラムアンダーの48・7キロでクリアした。

秤の上でマッスルポーズをつくった岩田は「めちゃくちゃ体調いい。1年前とは比べものにならないくらい」と万全の仕上がりをアピール。約1カ月半前から体調管理を徹底したといい「減量の仕方を徹底して突き詰めてできた」とうなずいた。

初来日となった世界2階級制覇王者ノックアウトとは約17秒のにらみ合いを展開。ムエタイの最高峰ルンピニー・スタジアムで王者になった経験を持つタイの名王者を「生物的に強そう」と話していたが、この日は「向かい合ってみて小さいとは思った。やってみないと分からないが、自分のパンチを受けて耐えられるのかな、と思った」と王者を気遣う場面も。それでも「小さい相手は問題ない。慣れている」。昨年3月に判定負けしたレネ・サンティアゴ（プエルトリコ）戦後から足を使うボクシングに取り組んだ。「一発ではなくラウンドを重ねていくごとに削っていく」と新スタイルで世界王座返り咲きを狙う。

来月3日には元WBO世界ミニマム級王者でWBA世界ライトフライ級7位の谷口将隆（32＝ワタナベ）がWBA＆WBO統一世界同級王者サンティアゴ（33＝プエルトリコ）に挑戦。同13日にはIBF同級王者タノンサック・シムシー（25＝タイ）が初防衛戦が控えるなど、一気にベルトが動く可能性もある階級。岩田は「シンプルに負ければ終わりだし勝てば道が開ける。ただこの4カ月間つくりあげてきた自信ある。明日はいい試合を見せられると思う」。世界戦線で生き残り、階級をけん引してみせる。