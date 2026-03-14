タレントの石原良純が１３日放送のテレビ朝日系「ザワつく！金曜日」に出演。担当マネジャーの意外な経歴を明かして、スタジオを驚かせた。

進行のサバンナ・高橋茂が「良純さんのマネジャーは年末のドラマも出演されましたしね」と、昨年大みそか放送の「ザワつく大晦日」内のドラマに良純の担当マネジャーも出演していたことを指摘。良純は「そう、あれは喜んでた。オレが偉いから、監督に…。トロンボーン持ってて『山下、これいらないから』って『へい』って言うのだけ」とマネジャーの山下征志氏が出演した経緯を説明した。

高橋に付いている吉本興業の女性マネジャーもドラマに出演したかったと悔しがっていたと高橋が明かしたことから、出演者のマネジャーが全員画面に登場することに。

山下マネジャーの風貌に、高嶋ちさ子が「ねえちょっと、何かお笑いの人みたいじゃん。本当にマネジャーなの？」とビックリ。良純は「彼は…、お前は“劇団雲”だっけ？（劇団）円にいたんだよな」と過去の経歴を紹介した。

すると、山下マネジャーは「元々、その前は吉本にいて」と告白。吉本の社員だったと明かすと、高橋は「１回もそのこと言わへんかったやん」とビックリした。

さらに良純が「お前毎年一人芝居やってたもんな」と紹介すると、山下マネジャーは「ずっとやってました。下北（下北沢）で」と本格的に演劇の世界にいたと明かしていた。