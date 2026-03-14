広島vsG大阪 スタメン発表
[3.14 J1百年構想リーグ WEST第6節](Eピース)
※15:00開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 4 荒木隼人
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 10 鈴木章斗
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 39 中村草太
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 16 志知孝明
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 18 菅大輝
MF 40 小原基樹
FW 9 ジャーメイン良
FW 11 加藤陸次樹
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 21 初瀬亮
MF 8 食野亮太郎
MF 10 倉田秋
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 3 半田陸
DF 30 フィリップ・マックス
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
イェンス・ヴィッシング
※15:00開始
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 3 山崎大地
DF 4 荒木隼人
DF 37 キム・ジュソン
MF 6 川辺駿
MF 10 鈴木章斗
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 39 中村草太
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 16 志知孝明
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 18 菅大輝
FW 9 ジャーメイン良
FW 11 加藤陸次樹
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
[ガンバ大阪]
先発
GK 1 東口順昭
DF 4 中谷進之介
DF 5 三浦弦太
DF 15 岸本武流
DF 21 初瀬亮
MF 8 食野亮太郎
MF 10 倉田秋
MF 13 安部柊斗
MF 27 美藤倫
MF 44 奥抜侃志
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 18 荒木琉偉
DF 3 半田陸
DF 30 フィリップ・マックス
MF 16 鈴木徳真
MF 38 名和田我空
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 17 山下諒也
FW 42 南野遥海
FW 97 ウェルトン
監督
イェンス・ヴィッシング