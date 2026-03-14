[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](メルスタ)

※15:00開始

<出場メンバー>

[鹿島アントラーズ]

先発

GK 1 早川友基

DF 3 キム・テヒョン

DF 16 溝口修平

DF 22 濃野公人

DF 55 植田直通

MF 6 三竿健斗

MF 14 樋口雄太

MF 71 荒木遼太郎

MF 77 チャヴリッチ

FW 9 レオ・セアラ

FW 40 鈴木優磨

控え

GK 29 梶川裕嗣

DF 5 関川郁万

DF 7 小川諒也

MF 10 柴崎岳

MF 13 知念慶

MF 24 林晴己

MF 27 松村優太

FW 11 田川亨介

FW 17 エウベル

監督

鬼木達

[川崎フロンターレ]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 3 谷口栄斗

DF 13 三浦颯太

DF 28 丸山祐市

DF 29 山原怜音

MF 8 橘田健人

MF 10 大島僚太

MF 14 脇坂泰斗

MF 17 伊藤達哉

MF 41 家長昭博

FW 91 ラザル・ロマニッチ

控え

GK 21 早坂勇希

DF 2 松長根悠仁

DF 22 フィリプ・ウレモビッチ

MF 6 山本悠樹

MF 16 大関友翔

MF 18 紺野和也

MF 19 河原創

FW 9 エリソン

FW 23 マルシーニョ

監督

長谷部茂利