鹿島vs川崎F スタメン発表
[3.14 J1百年構想リーグ EAST第6節](メルスタ)
※15:00開始
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 24 林晴己
MF 27 松村優太
FW 11 田川亨介
FW 17 エウベル
監督
鬼木達
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 3 谷口栄斗
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 8 橘田健人
MF 10 大島僚太
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 41 家長昭博
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 21 早坂勇希
DF 2 松長根悠仁
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
MF 6 山本悠樹
MF 16 大関友翔
MF 18 紺野和也
MF 19 河原創
FW 9 エリソン
FW 23 マルシーニョ
監督
長谷部茂利
※15:00開始
<出場メンバー>
[鹿島アントラーズ]
先発
GK 1 早川友基
DF 3 キム・テヒョン
DF 16 溝口修平
DF 22 濃野公人
DF 55 植田直通
MF 6 三竿健斗
MF 14 樋口雄太
MF 71 荒木遼太郎
MF 77 チャヴリッチ
FW 9 レオ・セアラ
FW 40 鈴木優磨
控え
GK 29 梶川裕嗣
DF 5 関川郁万
DF 7 小川諒也
MF 10 柴崎岳
MF 13 知念慶
MF 27 松村優太
FW 11 田川亨介
FW 17 エウベル
監督
鬼木達
[川崎フロンターレ]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 3 谷口栄斗
DF 13 三浦颯太
DF 28 丸山祐市
DF 29 山原怜音
MF 8 橘田健人
MF 10 大島僚太
MF 14 脇坂泰斗
MF 17 伊藤達哉
MF 41 家長昭博
FW 91 ラザル・ロマニッチ
控え
GK 21 早坂勇希
DF 2 松長根悠仁
DF 22 フィリプ・ウレモビッチ
MF 6 山本悠樹
MF 16 大関友翔
MF 18 紺野和也
MF 19 河原創
FW 9 エリソン
FW 23 マルシーニョ
監督
長谷部茂利