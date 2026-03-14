山崎賢人、『ゴールデンカムイ』舞台あいさつで“絆” 新ワードで連続ボケ
俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ
映画第1弾〜連続ドラマ、そして本作と、日露戦争でめざましい武功をあげて“不死身の杉元”と呼ばれる元兵士の杉元佐一を演じた山崎。きのう13日に封切りとなった本作について、冒頭のあいさつで山崎は「きのう初日を迎えました。そして、ほぼ初日の今日に…」とあいさつし、司会の荘口彰久が「初日はきのうでございます。『ほぼ初日』は初めて聞きました」とツッコミが入り、会場に笑いが広がった。
山崎のほか、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、玉木宏、舘ひろし、片桐健滋監督も登壇。眞栄田は「今日は、ほぼ初日」とイジる。矢本も「ほぼ鑑賞直後に…」と重ね、玉木も「ほぼ春の陽気に包まれる中…」とボケた。『ゴールデンカムイ』メンバーの絆を感じさせるあいさつで会場も盛り上がっていた。
締めのあいさつで山崎は「無事に『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が公開を迎えられて、うれしく思っています」と感謝。1作目、ドラマ版に引き続いての公開となるが「皆さんが楽しんで愛してくれたからこそ、この映画が作れたと本当に思っております。いいなと思ったら『ゴールデンカムイ』という祭りを広げてもらえたらうれしいなと思います」と呼びかけ、きっちりと締めくくっていた。
本作は、野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。
【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ
映画第1弾〜連続ドラマ、そして本作と、日露戦争でめざましい武功をあげて“不死身の杉元”と呼ばれる元兵士の杉元佐一を演じた山崎。きのう13日に封切りとなった本作について、冒頭のあいさつで山崎は「きのう初日を迎えました。そして、ほぼ初日の今日に…」とあいさつし、司会の荘口彰久が「初日はきのうでございます。『ほぼ初日』は初めて聞きました」とツッコミが入り、会場に笑いが広がった。
締めのあいさつで山崎は「無事に『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が公開を迎えられて、うれしく思っています」と感謝。1作目、ドラマ版に引き続いての公開となるが「皆さんが楽しんで愛してくれたからこそ、この映画が作れたと本当に思っております。いいなと思ったら『ゴールデンカムイ』という祭りを広げてもらえたらうれしいなと思います」と呼びかけ、きっちりと締めくくっていた。
本作は、野田サトル氏による同名漫画（集英社ヤングジャンプ コミックス）の実写化シリーズ最新作。映画『ゴールデンカムイ』、続編ドラマ『連続ドラマＷ ゴールデンカムイ −北海道刺青囚人争奪編−』に続き、原作の第一部・完結編ともいえるエピソードが描かれる。