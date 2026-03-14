デビュー３周年を迎えたＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥが１４日のデビュー記念日に４月２２日発売の３ｒｄシングルＣＤ「ＨＡＰＰＹ ＢＯＵＮＣＥ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。

先日、表題曲「ＨＡＰＰＹ ＢＯＵＮＣＥ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」が先行配信され、令和のバースデーソングとして注目を集めている今作。今回公開されたジャケットと新アーティスト写真のビジュアルは、ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの持つハッピーなムードとカラフルなモチーフが弾けるポップな世界観をＣＧグラフィックで表現。キュートなメンバーたちとポップなアートが融合したビジュアルに仕上がっている。

初回限定盤には３０ページに及ぶ豪華ブックレットを封入。ジャケット写真のメンバーソロカットに加え、クールな雰囲気のビジュアルカットも収録される。なお、ＣＤリリースを記念して、全国各地でリリースイベントも開催中だ。

６月５日、６日に日本武道館にてデビュー３周年記念公演「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＬＩＶＥ ２０２６」を開催するＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ。７月２１日、２２日（水）にはＧＬＩＯＮ ＡＲＥＮＡ ＫＯＢＥでの追加公演も決定している。