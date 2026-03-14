◆プロボクシング ▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）挑戦者決定戦１０回戦 同級１位ノニト・ドネア―同級４位・増田陸▽ＷＢＣ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者ノックアウト・ＣＰフレッシュマート―同級２位・岩田翔吉▽ＷＢＯ世界フライ級（５０・８キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者アンソニー・オラスクアガ―同級６位・飯村樹輝弥▽ＷＢＡ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者・松本流星―同級４位・高田勇仁（３月１５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

トリプル世界戦などの前日計量が１４日、横浜市内のホテルで行われ、ＷＢＡ世界ミニマム級王者・松本流星（２７）＝帝拳＝、王座奪取に燃える同級４位・高田勇仁（ゆに、２７）＝ライオンズ＝はともにリミットから１００グラム軽い４７・５キロで一発クリアした。

戦績は松本が７戦全勝（４ＫＯ）、高田が１６勝（６ＫＯ）９敗３分け。

計量後、取材に応じた高田は「バッチリ仕上がった。練習でやってきたことを出し切れば」と自信を見せた。

両者は昨年９月１４日に王座決定戦で対戦し、５回途中に偶然のバッティングで高田が負傷して試合続行不能となり、松本が３―０の負傷判定でベルトを獲得した。当時はサウスポーに苦手意識があったが、この半年間で対応。積極的に出稽古を行ったり、体幹を鍛えるなどして当たり負けしないようなフィジカル強化などにも努めた。

「今はもう、サウスポーに苦手意識はないです」と言う高田だが、松本は前日の会見で「この半年でサウスポー対策などしてきただろうから、自分には有利」と前に出てくる挑戦者とは戦いやすいと明かしている。高田は「相手がどう感じているかは気にしない。自分のボクシングをするだけ」と迷いはない。「理想は自分の距離で打ち合うこと。ＫＯじゃなくても、ポイントで勝るような試合を見せたい。必ず勝って、ベルトを古山哲夫会長（８０）に巻いてもらいたい」と勝利だけを見つめていた。

興行はＵ―ＮＥＸＴでライブ配信される。