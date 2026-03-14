元乃木坂46若月佑美、タイツ×ミニスカコーデで美脚際立つ「脚のライン綺麗」「表情可愛すぎてキュン」
【モデルプレス＝2026/03/14】元乃木坂46で女優の若月佑美が3月13日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが映えるミニスカートとタイツの衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】31歳元乃木坂46「脚のライン綺麗」タイツ姿
若月は「ドラマ 救い、巣喰われ 放送ご覧頂けてますか？？」とMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に出演していることを報告。「＃ドラマすくすく」とハッシュタグをつけ、椅子に腰掛けた姿を投稿した。黒いロング丈のタイトなトップスにレザー調のミニスカートとタイツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿を披露している。
この投稿に「脚のライン綺麗」「表情可愛すぎてキュン」「麗しい姿」「可愛さが増してる」「スタイル抜群」「コーデ格好良い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】31歳元乃木坂46「脚のライン綺麗」タイツ姿
◆若月佑美、ミニスカ＆タイツで美脚チラリ
若月は「ドラマ 救い、巣喰われ 放送ご覧頂けてますか？？」とMBSドラマ特区「救い、巣喰われ」（毎週木曜24時59分〜）に出演していることを報告。「＃ドラマすくすく」とハッシュタグをつけ、椅子に腰掛けた姿を投稿した。黒いロング丈のタイトなトップスにレザー調のミニスカートとタイツを合わせ、スラリと伸びた脚が際立つ姿を披露している。
◆若月佑美の投稿に反響
この投稿に「脚のライン綺麗」「表情可愛すぎてキュン」「麗しい姿」「可愛さが増してる」「スタイル抜群」「コーデ格好良い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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