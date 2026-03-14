中山１１Ｒ・アネモネステークス（Ｌ）・馬トク激走馬＝ディアダイヤモンド

前走９着からの巻き返し、桜花賞チケットを目指すサートゥルナーリア産駒。その前走はアルテミスステークスの予定を、中間の発熱で牡馬相手のシンザン記念にスライドしたが、手塚貴久調教師は「インコースで挟まれて厳しい競馬になった」と振り返る。「馬場がボコボコしているのを気にしていた」と武豊騎手のコメントもあり、初の関西圏で、洗礼を浴びる形になった。

同厩舎は報知杯フィリーズレビューをギリーズボールで制したばかり。手塚貴久調教師は「能力は引けを取らないと思う。競馬のしやすさはこっち」と中山マイル必須の操縦性、機動力に希望を見いだす。

勝ち上がった新潟マイルの未勝利戦で後続に１秒２差。強く追うことなく上がり３ハロン３２秒９をマークした脚力は印象的。良馬場の決め手比べはもってこいだろう。

２月２１日に外厩・ノーザンファーム天栄から帰厩。初コンビを組む津村明秀騎手は１週前追いに騎乗し「癖のない素直な馬。力はあると思う。牝馬相手なら、全然やれると思います」と上々の手応えを伝えた。４番枠から流れに乗って直線差し込むシーンを描く。