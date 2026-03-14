◆ファーム・リーグ 巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）

昨季まで巨人の２軍監督を務め、２軍の公式戦に参入するオイシックスに今季から加入した桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が１４日、ファーム・リーグ開幕戦でジャイアンツタウンスタジアムに姿を見せた。

桑田ＣＢＯはオイシックスのウェアに包んで試合前練習でグラウンド入り。二塁ベース付近で内野手からの送球を受けたり、センターから練習に熱視線を送った。練習後には、スタンドのファンの声援に応える場面もあった。

昨季まで２軍は「イースタン・リーグ」と「ウエスタン・リーグ」の２リーグ制で行われていたが、今季から「ファーム・リーグ」として東地区、中地区、西地区の１リーグ３地区制に変更された。巨人は西武、ＤｅＮＡ、中日、ハヤテベンチャーズ静岡と同じ中地区に所属し、東地区、西地区との交流戦も行われる。

ファーム日本一は、各地区の優勝チームとワイルドカード（各地区２位の最高勝率１チーム）が激突するトーナメント方式で決定。静岡草薙球場で１０月３日にファーストステージ（準決勝）、同４日にファイナルステージ（決勝）が行われる。