ゆうちゃみ、ミニスカ×センター分けで洗練された装い「脚の長さが際立つ」と絶賛の声【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】モデルのゆうちゃみが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】ゆうちゃみ、ミニスカで圧巻美脚み
スタイリスト・野口強氏によるスタイリングショーでは、モノトーンを基調とした洗練された装いを展開。ミニ丈にレザーのジャケットを合わせたコーディネート、ストレート＆センター分けのヘアスタイルでクールにランウェイを歩いた。
ネット上では「ゆうちゃみかっこいい！」「脚の長さが際立つ」「めちゃくちゃ美脚」などと絶賛の声が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆ゆうちゃみ、圧巻美脚披露
スタイリスト・野口強氏によるスタイリングショーでは、モノトーンを基調とした洗練された装いを展開。ミニ丈にレザーのジャケットを合わせたコーディネート、ストレート＆センター分けのヘアスタイルでクールにランウェイを歩いた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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