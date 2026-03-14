◆ＷＢＣ 準々決勝 カナダ３―５米国（１３日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

カナダは初の８強入りで米国に善戦も、あと一歩反撃及ばず敗れた。ウィット監督は「チャンスはあったが、野球というスポーツは、それを生かせるかどうか。チャンスはものにしなければならない」と、好機を生かせなかった中盤以降を悔やんだ。

０―５の６回にブラック（ブルワーズ）の適時打とＢ・ネイラー（ガーディアンズ）で３点を返した。７回にも無死二、三塁の大チャンスを得たが、Ｊ・ネイラー（マリナーズ）が三飛、オニール（オリオールズ）とケイシー（マーリンズ）が連続三振に倒れ、食らいつくことはできなかった。

大会初年度の２００６年から参加し、今大会で初めて準々決勝進出を果たした。「これはひとつのステップ。皆が興奮を感じてくれたと思う。満員の観客の中で歓声が上がった。それが野球の姿。ただ、常に勝者と敗者は存在する。敗者側は受け入れることはつらい。選手は落胆しているが、誇りに思うべきだと言った。我々は国を代表して精いっぱい戦った。この先、数か月、もしあの時ああすればと考えすぎると、この先、精神的に参ってしまう。選手は、胸を張るべきだ」と大きな成果であったと強調した。

２０年間同国の指揮をとってきたウィット監督は、去就を問われ「次の大会は３年先のこと。どうするか（監督続投）はわからない。負けたことは残念だが、正しい方向に前進した。現段階で判断するのはやすぎる」と語った。