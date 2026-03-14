ISUスケーティング・アワード

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子で8位に入ったイ・ヘイン（韓国）が13日、自身のインスタグラムを更新。国際スケート連盟（ISU）の年間表彰で、自身のフリー衣装が「最優秀コスチューム」の候補に選ばれたことを報告し、投票を呼びかけるとファンからは様々な声が上がった。

イ・ヘインの今季フリーは「カルメン」。衣装は黒を基調としたシックなデザインで、首回りと右腕、左腰のあたりにバラの花びらのような装飾が施され、五輪の演技では日本人ファンにも「神衣装すぎる」などと高評価だった。

ISU年間表彰でも、「最優秀コスチューム」部門でノミネート。「キム・ヨナ2世」とも呼ばれる20歳がインスタグラムに「ISUフィギュアスケーティング・アワーズにノミネートされて嬉しい！ 私をサポートしてくれる場合は、ここから投票してね」とつづると、ファンからは様々なコメントが寄せられた。

「このドレスは今季一番好きな衣装の一つだったわ。美しいドレスよ」

「天使のようだわ」

「この衣装めちゃくちゃ似合ってるもんね」

「超可愛い」

「完璧だ！」

「凄く優雅で品があるわ」

「このドレス大好き」

投票の締め切りは18日で、受賞者は世界選手権開催地のチェコ・プラハで29日に発表される。



（THE ANSWER編集部）