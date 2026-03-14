めっちゃ美人が、3月13日22時に、キャリア初のMV「まれびと」を公開した。

「まれびと」は、2025年末に配信したEP『美人ノシカク』に収録されている。ロックやファンクに口上や祭り囃子を掛け合わせた彼らの最重要曲だが、その強烈な音世界を映像監督・CMプラナーの中田みのりが映像化。ダンボールで作られたDIY空間での演奏シーンに、時代を交差させた衣装とヘアメイク、張り子アーティストの“にしこはりこ”とのコラボレーションによるストーリーテリングが重なり、異世界のアート作品に仕上がっているとのことだ。

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◾️イヌヅカエイジ（Dr）

バンドのMV＝楽器演奏シーンというセオリーにとらわれない映像作品を作りたくて、架空の楽器を自分たちで作らせてもらいました。過去、未来、どの時代にも当てはまらない楽器を演奏してるパラレルワールドの世界、“ネオ江戸感”をDIYで表現しました。今見ている世の中を違う視点で表現している「まれびと」ですが、あまのじゃくな僕らのことを僕ら以上に理解してくれて、ジャケットやアーティスト写真でも最高の作品にしてくれた中田みのりさんに具現化してもらい、想像の斜め上を行く映像になったと思います。

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なおめっちゃ美人は、最新シングル「Cider」を3月18日に配信リリースする。