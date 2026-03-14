岡本和真がインテルのシャツを着用

WBCに出場している侍ジャパンの岡本和真（トロント・ブルージェイズ）がイタリアサッカーの名門インテル・ミラノのTシャツ姿で注目を集めた。

WBCで2度目の連覇を目指侍ジャパンは1次リーグで4戦全勝を飾り、C組1位で決勝ラウンドへ進出。日本時間3月15日に準々決勝でベネズエラと対戦する。

そうしたなかで、侍ジャパンのオフショットにサッカーファンが関心を寄せている。13日、菅野智之（コロラド・ロッキーズ）がXを更新。「今日もお疲れ様でした！」というコメントと共に日本球界時代にもチームメートだった岡本のワンショットを投稿した。バスの中で撮ったと思われる写真の中で、岡本はイタリアの強豪クラブであるインテルのクラブロゴが入った「NIKE ACG」のTシャツを着ていたのだ。

この投稿には「イ、インテル！？！？！？！？！？」「まじか」「インテルを身に着けてくれるのは嬉しいね…」「もしかして、インテリスタ！？！？」「岡本インテルサポなん？？」といったコメントが寄せられている。意外なところで野球とサッカーが交差し、大きな反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）