韓国プロ野球が今季初めて導入したアジア選手枠でKBO（韓国プロ野球）リーグに進出した日本人投手が初めて公式試合に登板し、好投した。

SSGランダースの武田翔太は13日、光州（クァンジュ）起亜チャンピオンフィールドで行われた2026新韓SOLバンクKBOリーグのオープン戦で、起亜タイガース打線を3回まで4奪三振の無安打無失点に抑えた。ストレートの最高球速は143キロだが、安定した制球力で出塁を許さなかった。

日本プロ野球通算66勝48敗、防御率3．33をマークしたベテランの武田は2017年ワールドベースボールクラシック（WBC）に日本代表として出場した選手だ。昨年4月にひじの手術を受け、再起を準備してきた。

この日の試合はSSGが3−2で勝利した。冬に斗山ベアーズを離れてSSGのユニホームを着た金宰煥（キム・ジェファン）は2回表にソロ本塁打を放った。

キウム・ヒーローズの日本人投手、金久保優斗も利川（イチョン）で行われた斗山とのオープン戦で3イニングを投げ、1安打3四球の無失点に抑えた。最高球速150キロをマークした金久保は投球数61球のうちストレートが47球で、正面から勝負した。キウムは金久保が降板した後、マウンドが崩れて1−8で敗れた。

ロッテに所属する日本人投手の京山将弥は釜山（プサン）で行われたKTウィズとのオープン戦で3イニングを投げ、5安打2四球で2失点した。京山は1回表、連続3安打を浴びて2失点したが、その後は最高球速150キロをマークし、安定した投球を見せた。試合は6−6の8回表、KTの攻撃中に雨が降り、コールドゲームで引き分けた。

大田（テジョン）ではハンファ・イーグルスが姜白虎（カン・ベクホ）の本塁打などでサムスン・ライオンズに3−2で勝利した。2−2の6回裏に姜白虎が右越ソロを放った。ハンファの抑え投手の金瑞鉉（キム・ソヒョン）は9回に登板し、2奪三振の無安打でセーブを挙げた。

昌原（チャンウォン）ではLGツインズとNCダイノスが5−5で引き分けた。LG先発のアンダース・トルハーストは4イニングを3安打4奪三振の1失点に抑えた。