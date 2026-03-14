丸山隆平＆菅原小春、初共演でも息ピッタリ「よくハモる」「言葉や会話がいらなかった」
SUPER EIGHTの丸山隆平が主演を務める舞台『oasis』がきょう14日、東京・サンシャイン劇場で開幕。これに先駆け同日、丸山と菅原小春が囲み取材に登壇。互いの印象を語った。
【写真】楽しそう！「すしざんまいポーズ」を決めた山田佳奈氏＆丸山隆平＆菅原小春
同作品は社会に馴染めないまま30歳を目前に出所してきた青年と、脳性麻痺を患い体の不自由な女性の、社会から孤立し誰からも理解されなかった2人が徐々に惹かれ合い、周囲に気付かれないまま愛を育んでいく姿を力強く描いている。丸山が演じる主人公・ジョンドゥは、家族にも疎まれた前科三犯の青年。菅原はジョンドゥと心を通わせるコンジュを演じる。
今作が初共演である2人。丸山の印象を問われた菅原は「会った瞬間からずっと一緒（の印象）。言葉や会話がいらなかった」と初対面から波長が合った様子。丸山も「よくハモるよね。あくびとかくしゃみも一緒だよ。本当どうでもいいことが一緒」と笑顔を見せた。
笑い方まで似ているという2人。菅原は「（口など）全部開いて笑うタイプ」と話し、舞台のポスターを撮影した時について「同じ顔してた。『どっちがジョンドゥでどっちがコンジュ？』という状態だった」と振り返った。
また、囲み取材では「せーの」ですしざんまいのポーズや豪快な笑顔を見せるなど、終始和やかな雰囲気で対応。
同作品は韓国の映画監督であるイ・チャンドンが指揮を執った『oasis』（2002年公開）を舞台化したもの。同年の韓国MBC映画賞や第59回ヴェネツィア国際映画祭などで賞を受賞するなど国内外で評価されている。
東京公演は30日まで同劇場で、大阪公演は4月4日から12日まで森ノ宮ピロティホールで、愛知公演は同月17日から19日まで東海市芸術劇場で上演される。
囲み取材にはほかに、脚本と演出を手掛けた山田佳奈氏が登壇した。
【写真】楽しそう！「すしざんまいポーズ」を決めた山田佳奈氏＆丸山隆平＆菅原小春
同作品は社会に馴染めないまま30歳を目前に出所してきた青年と、脳性麻痺を患い体の不自由な女性の、社会から孤立し誰からも理解されなかった2人が徐々に惹かれ合い、周囲に気付かれないまま愛を育んでいく姿を力強く描いている。丸山が演じる主人公・ジョンドゥは、家族にも疎まれた前科三犯の青年。菅原はジョンドゥと心を通わせるコンジュを演じる。
笑い方まで似ているという2人。菅原は「（口など）全部開いて笑うタイプ」と話し、舞台のポスターを撮影した時について「同じ顔してた。『どっちがジョンドゥでどっちがコンジュ？』という状態だった」と振り返った。
また、囲み取材では「せーの」ですしざんまいのポーズや豪快な笑顔を見せるなど、終始和やかな雰囲気で対応。
同作品は韓国の映画監督であるイ・チャンドンが指揮を執った『oasis』（2002年公開）を舞台化したもの。同年の韓国MBC映画賞や第59回ヴェネツィア国際映画祭などで賞を受賞するなど国内外で評価されている。
東京公演は30日まで同劇場で、大阪公演は4月4日から12日まで森ノ宮ピロティホールで、愛知公演は同月17日から19日まで東海市芸術劇場で上演される。
囲み取材にはほかに、脚本と演出を手掛けた山田佳奈氏が登壇した。