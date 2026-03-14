◇WBA世界バンタム級挑戦者決定戦 同級1位 ノニト・ドネア(フィリピン）＜10回戦＞同級4位・増田陸(帝拳)（2026年3月15日 横浜BUNTAI）

プロボクシングのトリプル世界戦興行「U-NEXT BOXING .5」の公式計量が14日、横浜市内のホテルで開かれ、メインのWBA世界バンタム級挑戦者決定戦は同級1位の元世界5階級制覇王者ノニト・ドネア（43＝フィリピン、43勝28KO9敗）、同級4位の増田陸（28＝帝拳、9勝8KO1敗）はともにリミットより100グラム軽い53.4キロでパスした。

計量を終えたドネアはサングラスをかけ直して撮影に臨んだ。その後のフェースオフではサングラスを再び外し、増田と12秒間にらみ合った。印象を問われた増田は「体も一回り小さくなっている。自分も同じと思うんですけど、それを感じました」と答え、「目の奥にボクシングの情熱の炎が燃えてるなって見えました。その炎の中に突っ込むのか消すのか、冷静に火を消したいと思います」と独特の表現で意気込んだ。

ドネアは前日13日の公式会見で、増田の左ストレートへの警戒感を口にしていた。警戒されるのは好都合か、との問いに「そんなに変わらないですね。警戒されようがやることはあまり変わらない」と話した。ドネア必殺の左フックとの勝負が期待されるが、「先に当てるのか、後の先を取るのか、リングに上がってから冷静に慎重に、果断に行きたいと思っているので、そのタイミングを制すという意味でも、1ラウンドから自分のペースでラウンドを支配していきたい」と展開をイメージした。

自炊するこの日夜の勝負メシは「うなぎとかき、それから鹿も食べます」と明かし、「かきは宮城産でバター炒め。鹿は最近割と食べますね。栄養素もあるし食べやすい。普通の肉と比べて身になる感覚があります」と説明した。勝てば23年8月にプロ唯一の黒星をつけられたWBA世界バンタム級王者・堤聖也（角海老宝石）への指名挑戦権を得る。「この試合をしっかりクリアして、その内容で世界挑戦できることをアピールして次につなげたい」と述べた。

試合のオフィシャルはレフェリーがベンス・コバックス氏（ハンガリー）、ジャッジはジャン・カンホ（韓国）、ラウル・カイズ（米国）、リチャード・ブロアン（カナダ）の3氏が務める。興行のもようはU-NEXTで独占ライブ配信される。