木梨憲武の冠ラジオ、出演アナが遅刻を涙声で謝罪「本当にすみません…」 “すっぴん”で駆けこんだ姿に「かわいいな！」
元TBSでフリーアナウンサーの山本里菜（31）が、14日放送のとんねるずの木梨憲武が出演するTBSラジオ『土曜朝6時 木梨の会。』（毎週土曜 朝6：00）に出演。遅刻を泣きながら謝罪した。
【写真】「絵になりますね〜」「バカンス楽しそう」山本里菜アナの開放的ショット
番組内でラーメンを試食するコーナーの際、出演予定者の中でまだ到着していない人物がいることを明かした木梨。コーナーが終盤に差し掛かったとき、木梨は「あ！ どうぞ」と到着したことに気づき、スタジオに招いた。
スタジオに駆け付けたのは山本里菜アナ。ゲスト出演していた所ジョージは「超寝起きだよ、この方」と暴露。山本アナは「悔しい…」と言葉を絞り出した。
番組では、山本アナが番組開始時間を勘違いしていたことで遅刻したと説明された。またその姿はほぼすっぴん姿だったといい、木梨は「山本アナ、すっぴんかわいいな！」と声をかけ、所も「責任感じる必要ないから」とフォローした。
一方の山本アナは涙を流しながら「本当にすみません…7時だと勘違いしていて。のんきに化粧をしていました…悔しい…」と謝り倒していた。
【写真】「絵になりますね〜」「バカンス楽しそう」山本里菜アナの開放的ショット
番組内でラーメンを試食するコーナーの際、出演予定者の中でまだ到着していない人物がいることを明かした木梨。コーナーが終盤に差し掛かったとき、木梨は「あ！ どうぞ」と到着したことに気づき、スタジオに招いた。
番組では、山本アナが番組開始時間を勘違いしていたことで遅刻したと説明された。またその姿はほぼすっぴん姿だったといい、木梨は「山本アナ、すっぴんかわいいな！」と声をかけ、所も「責任感じる必要ないから」とフォローした。
一方の山本アナは涙を流しながら「本当にすみません…7時だと勘違いしていて。のんきに化粧をしていました…悔しい…」と謝り倒していた。