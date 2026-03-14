愛知・豊橋の老舗和菓子店が「極上のおはぎ」、春彼岸の1週間限定、早朝3時から仕込む当日完売の一品

愛知県豊橋市の老舗和菓子店「お亀堂」は、2026年3月17日から23日までの春彼岸期間限定で「極上おはぎ」を販売します。北海道十勝産の小豆を氷砂糖で炊き上げ、木のセイロで蒸したもち米で包む同店のお彼岸名物。朝3時から仕込み、当日分のみを販売する出来たての味が特徴です。

朝3時仕込みの出来たて限定 春彼岸の1週間だけ味わえる老舗のおはぎ

創業70年超の歴史を誇る「お亀堂」は2026年3月17日から23日までの1週間、東三河エリアの直営店舗で春彼岸に合わせた限定商品「極上おはぎ」を販売します。

同店の「極上おはぎ」は、毎年お彼岸の時期に登場する名物商品で、北海道・十勝産の小豆を使用したあんと蒸したもち米を組み合わせたシンプルな和菓子ながら、素材選びや製法にこだわって長年改良を重ねてきた商品。職人が朝3時から仕込みを始め、作り置きはせず、その日に用意した分だけを販売する“出来たて限定”のスタイルを堅持しています。

お亀堂代表取締役の森貴比古さん。「お彼岸は、日本人が“感謝”を思い出す時間」「おはぎは、単なる和菓子ではなく、家族の時間をつくる存在。だからこそ妥協せず、毎年改良を続けています」ともコメントされています

あんの主役となるのは、粒立ちのよい北海道十勝産の小豆。甘味には一般的な砂糖ではなく氷砂糖を使用し、ゆっくりと溶けることで小豆本来の風味を引き立てながらすっきりとした後味を生み出せる氷砂糖の特性を生かし、透明感のある上品な甘さを実現。保存料や添加物は使わず、素材の味を生かした素朴な仕上がりを狙っています。

さらに今年は炊き上げの工程を見直し、弱火で時間をかけて煮る方法に調整。これにより、よりなめらかな口当たりとふっくらとした食感を目指したそう。もち米も、十分に吸水させて木のセイロで蒸し上げることで粒立ちとやわらかさを両立。蒸気でふっくら仕上げることで、小豆のあんと自然になじみ全体としてバランスの良い味わいになるということで、食べればきっとしみじみおいしく感じられるはず。

味の種類は「つぶあん」「こしあん」「きなこ」「ごま」の4種類ですが、彼岸後半の3月21日から23日までは「つぶあん」と「きなこ」の2種類のみ。価格はいずれも税込み320円で数量限定、当日分が完売次第終了となります。電話での取り置きにも対応しているそうです。

艶のある、見るからに美味しそうなおはぎ4種

おはぎは、小豆の赤色が邪気を払うとされ古くから春と秋の彼岸に食べられてきました。家族で先祖を供養するこの時期に合わせて食卓に並ぶことも多く、日本の季節文化と結びついた存在であると言えます。ご先祖様を思いながら、春彼岸の1週間だけ味わえる出来たての「極上おはぎ」をいただいてはいかがでしょうか。

概要

商品名：極上おはぎ

価格：各320円（税込）

販売期間： 2026年3月17日〜3月23日

販売場所： お亀堂直営各店

販売条件： 数量限定、当日完売次第終了（電話取り置き可能）

【画像】春彼岸の1週間限定、愛知「極上のおはぎ」の端正なビジュアルに痺れる（3枚）