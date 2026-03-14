2人組ロックバンド、ポルノグラフィティが14日、公式サイトで全国ツアー「20thライヴサーキット“水”」の再開を発表した。2月末にボーカルの岡野昭仁（51）が新型コロナウイルス陽性と診断されたことが発表され、兵庫、鳥取、島根での3公演が開催見合わせとなっていた。

公式サイトでは「『20thライヴサーキット“水”』千葉・兵庫・鳥取・島根公演の開催見合わせにより、公演を心待ちにしてくださっていた皆さまには、多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたことを心よりおわび申し上げます。岡野昭仁につきまして療養させていただき回復したため、2026年3月19日(木)静岡・アクトシティ浜松大ホール公演より、『20thライヴサーキット“水”』を改めてスタートさせていただきます」と発表された。

振り替え公演や払い戻しの詳細については今後発表される。「現在調整を進めておりますので、ご案内まで今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。詳細が決まり次第、ツアー特設サイトおよびオフィシャルSNSにてお知らせいたします」と呼びかけられた。