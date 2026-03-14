「King＆Prince」の永瀬廉（27）が13日放送のTBS「A-Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。可愛がっている後輩の仰天行動について語った。

番組では永瀬をよく知る人物として、「なにわ男子」西畑大吾とジュニアの5人組「KEY TO LIT（キテレツ）」佐々木大光に事前取材を行った。

永瀬は佐々木について「後輩苦手なんですけれど、僕。どう扱っていいか分からんから、そんな特別優しくできた記憶もないんですけれど、謎になついてくる後輩の1人」と明かした。

それでも「ご飯とか一緒に行ったりとか。僕の家にも何回か」と可愛がっていると言い、MCの「Kis-My-Ft2」藤ヶ谷太輔は「（佐々木が）洋服もらうとか」していると紹介した。

永瀬は「家に呼ぶっていうか、呼ぶって“おいでよ”じゃないですか。違うんですよね、“行かせてください！行かせてください！”っていう…押しかけ。で押しかけて、服だけ奪って帰っていくんで」と表現。「強盗なんですよね、やっていることがもう、本当に」と苦笑した。

藤ヶ谷は佐々木の言葉として「後輩の中で僕が一番かわいがられていますと。永瀬くんはいじられるのが結構好きなんじゃないかと。とにかく優しいと。どこまでいったら永瀬くんはキレるかなというので」と証言し、「潔癖だから、パンツ一丁でベッドにダイブしたらキレるだろう、どうだろうって。やってみようって」と企んだこともあったとした。

永瀬は「いやいや。僕はマジでそういうの、笑わずに全力で止めるんで。ほんまに嫌すぎて」と真顔で回答。「どこのラインまで廉くんはキレないかみたいなのを結構楽しんでいる」とも話した。

藤ヶ谷は佐々木が「“マジでやめてくれ”って言ってるけど、ちょっと喜んでるんじゃないか」とも話したが、永瀬は「内心はほんまに嫌なんですよ。ありえないんですよ、ベッドで私服なんて、僕の中で」と憤慨。

だが「(佐々木は)っていうのも知った上で、やってこようとするんですけど。内心はもうほんまに嫌なんですけれども、そういう姿を見ると、ちょっとおもろなってきてまうというか…」と苦笑。「難しいんですよ、本当の自分じゃない自分が出てきちゃうみたいな」と困り顔で話した。