近藤千尋（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/03/14】モデルの近藤千尋が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ダッシュ」で作り終わった食事を公開した。

【写真】36歳3児の母モデル「クオリティすごい」ダッシュで作った夕食

◆近藤千尋、食卓公開


近藤は「今日ダッシュで無事に作り終わったぜ！！！」とコメントし、食卓を公開。大皿に盛り付けられたたくさんのハンバーグやしめじとズッキーニの炒め物、ゆで卵、トマトやレタスのサラダなどの5品の料理がずらりと並んでいる。

◆近藤千尋の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「クオリティすごい」「尊敬」「ちゃんと手作りしてて素晴らしい」「野菜とお肉のバランスが完璧」「子どもが喜びそうなメニュー」などの声が上がっている。近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）

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