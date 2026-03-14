3児の母・近藤千尋、山盛りハンバーグ・炒め物…「ダッシュ」で作り終わった夕食に反響「クオリティすごい」「尊敬」
【モデルプレス＝2026/03/14】モデルの近藤千尋が3月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。「ダッシュ」で作り終わった食事を公開した。
【写真】36歳3児の母モデル「クオリティすごい」ダッシュで作った夕食
近藤は「今日ダッシュで無事に作り終わったぜ！！！」とコメントし、食卓を公開。大皿に盛り付けられたたくさんのハンバーグやしめじとズッキーニの炒め物、ゆで卵、トマトやレタスのサラダなどの5品の料理がずらりと並んでいる。
この投稿に、ファンからは「クオリティすごい」「尊敬」「ちゃんと手作りしてて素晴らしい」「野菜とお肉のバランスが完璧」「子どもが喜びそうなメニュー」などの声が上がっている。近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】36歳3児の母モデル「クオリティすごい」ダッシュで作った夕食
◆近藤千尋、食卓公開
近藤は「今日ダッシュで無事に作り終わったぜ！！！」とコメントし、食卓を公開。大皿に盛り付けられたたくさんのハンバーグやしめじとズッキーニの炒め物、ゆで卵、トマトやレタスのサラダなどの5品の料理がずらりと並んでいる。
◆近藤千尋の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「クオリティすごい」「尊敬」「ちゃんと手作りしてて素晴らしい」「野菜とお肉のバランスが完璧」「子どもが喜びそうなメニュー」などの声が上がっている。近藤は、お笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と2015年9月に結婚し、2017年5月に第一子となる長女、2019年10月に第二子となる次女を出産。2024年8月26日に第三子となる三女の出産を発表した。（modelpress編集部）
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