【TGC】コムドットやまとの妹・せいら、トップバッターで堂々ランウェイ TGC開幕飾る
『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開幕。動画クリエイター・コムドットのやまとの妹・せいらが、トップバッターを飾った。
【全身ショット】カッコイイ…！トップバッターを飾ったせいら
オープニングステージは、日本を代表するスタイリスト・野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」。せいらは、黒を基調とした強めコーデで登場。ショート丈のパンツからは美脚をのぞかせた。
続いて、茅島みずき、安斉星来、ゆうちゃみら、池田エライザがランウェイを彩った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】カッコイイ…！トップバッターを飾ったせいら
オープニングステージは、日本を代表するスタイリスト・野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」。せいらは、黒を基調とした強めコーデで登場。ショート丈のパンツからは美脚をのぞかせた。
続いて、茅島みずき、安斉星来、ゆうちゃみら、池田エライザがランウェイを彩った。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。