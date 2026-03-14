AROMATIQUE春夏コレクション登場♡上質インナーで日常に特別感を

プレミアムインナーウェアブランドAROMATIQUEが、2026年春夏コレクション“Extraordinary”を発表しました。創業96年の下着メーカーが手がけるブランドとして、ラグジュアリーを日常に寄り添う存在として提案してきたAROMATIQUE。今季は、控えめながらも揺るぎない美しさをテーマに、繊細なディテールと身体に寄り添う設計を追求。洗練されたインナーやラウンジウェアなど、日常に静かな特別感を添えるアイテムが揃います♡

初のスイムウェアで広がる新提案



今シーズンの注目は、英国ランジェリーブランドNoblesse ObligeとのコラボレーションによるAROMATIQUE初のスイムウェア。昨年の反響を受けて実現した第2弾コラボとして登場します。

モードなブラックと鮮やかなシアンブルーの2色展開で、イタリア製の上質な生地が心地よくフィット。チュールやクロスバックのディテールが、美しいシルエットを引き立てます。

リネンワンピースや大判スカーフと組み合わせることで、リゾートシーンだけでなく日常スタイルにも取り入れられる洗練されたリゾートコーデが完成します。

スイムワンピース



価格：35,200円

発売予定：6月上旬

スイムブラ／スイムショーツ



上 価格：22,000円／下 価格：13,200円

発売予定：6月上旬

リネンワンピース



価格：41,800円

発売予定：4月下旬

リネン大判スカーフ



価格：22,000円

発売予定：4月下旬

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シルクやコットンの上質インナー



ラグジュアリーな素材を活かしたインナーシリーズも充実。

シルクシリーズには、最高級のリバーレースをあしらった3型が新登場。

クロップド丈のアメスリキャミやトップスとしても使えるクロップドブラ、セットアップで楽しめるショーツなど、洗練されたデザインが魅力です。

イタリア産シルクを使用し、よりゆったりとした着心地へアップデートされています。

シルクアコーディオンアメスリクロップドキャミ



価格：16,500円

シルクアコーディオンクロップドレースブラ／シルクアコーディオンレーシーショーツ



上 価格：18,700円／下 価格：11,000円

また、コットンシリーズにはイタリア産Filoscozia（フィロスコッチア）コットンを使用したラウンジウェアが登場。

軽やかな透け感と上品な光沢が特徴で、リラックスシーンからワンマイルウェアまで活躍します。

100双フライスバックレースキャミソール／100双フライスフレアパンツ



上 価格：16,500円／下 価格：14,300円

発売予定：3月下旬

100双フライスクルーネックロングスリーブ



価格：11,000円

発売予定：3月下旬

さらに、コットンストレッチシリーズではしなやかなフィット感を実現。ノンワイヤーのブラやハイウエストボトムなど、日常に寄り添う快適なインナーがラインナップしています。

コットンストレッチストレートフィットブラ／コットンストレッチスタンダードフィットショーツ



上 価格：16,500円／下 価格：4,950円

発売予定：4月上旬

コットンストレッチハイウエストボトム



価格：9,900円

発売予定：4月上旬

カラー：パンナ / フロスティグレー / ブラック

日常に寄り添うラグジュアリー



AROMATIQUEの2026年春夏コレクション“Extraordinary”は、上質素材と繊細なデザインが魅力のアイテムが揃うラインナップ。

シルクやコットンのインナー、軽やかなラウンジウェアに加え、ブランド初のスイムウェアまで登場し、日常からリゾートまで幅広く楽しめるコレクションになっています。

さりげなく美しさを引き立ててくれる上質な一着は、大人のワードローブに取り入れたいアイテム♡気になる方はぜひチェックしてみてください。