◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第11節 埼玉 32―30 東京ベイ（2026年3月14日 東京・秩父宮ラグビー場）

9勝1敗同士の注目の一戦は、3位の埼玉が勝ち点で首位に立つ東京ベイを32―30で破った。

埼玉は前半14分、CTBダミアン・デアレンデ（34）が中央突破トライを決めて先制。東京ベイは同19分、WTBハラトア・ヴァイレア（27）が約35メートルのペナルティーゴール（PG）を決めて3点返した。さらに同24分、SH藤原忍（27）が敵陣ゴール前のラックから抜け出して快走トライ。埼玉は5―10で迎えた同31分にSO山沢拓也（31）が25メートル弱のPGを決め、同34分にはSO山沢のキックから前進したWTB竹山晃暉（29）がドリブルで前に運んで逆転トライを決めた。

東京ベイは後半3分、相手のキャリーバックによる敵陣ゴール前スクラムのチャンスから左へ展開してWTB根塚洸雅（27）が左の大外で同点トライ。SOバーナード・フォーリー（36）のコンバージョンも決まって逆転した。埼玉はその後、SO山沢が25メートル弱のPGを決めて18―17と逆転。同18分にはトライライン際の攻防から東京ベイのLOデーヴィッド・ブルブリング（36）のトライで再度逆転を許し、さらに同24分にはFBショーン・スティーブンソン（29）に50メートル弱の長距離PGを決められた。

埼玉は25―30で迎えた後半ロスタイムのラストワンプレー。敵陣ゴール前付近で37フェーズを重ねる粘り強い攻撃の末、最後はSH萩原周（24）のロングパスを右の大外でキャッチしたFB野口竜司（30）が劇的な同点トライを決めた。そして最後はSO山沢が角度のあるコンバージョンを見事に成功。32―30の劇的な逆転勝利を収めた。昨季はプレーオフも含め3度対戦して1勝1敗1分け。いずれも1トライ差以内の接戦だった。今回も首位攻防戦にふさわしい、最後の最後まで手に汗握る接戦となった。