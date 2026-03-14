＜コミュ障ママ＞学区外の習い事に通わせたいのに、旦那と母に反対された…学区内の方がいいの？
お子さんはどこで習い事をしていますか？ 近所に行っている方もいれば、車や公共交通機関を使って遠くまで通っている方もいるかもしれませんね。
今回、「田畑や山が近くに見える田舎町に住んでいます」という投稿者さんから、お悩みが寄せられました。投稿者さんは、昔から人と深く付き合うことが苦手で、付き添いが必要なお子さんの習い事で知り合いのママに会うことがツラいそうです。そのため、学区外か隣町まで通おうかと考えているようですが……。
『旦那と母に相談したら、「まったく知り合いのいない場所で習い事するのは本人がツラいのでは？」「文化系でも発表会や展示会があるから、親の付き添いは必須。そうなったときに知り合いがいた方が楽なのでは？」と言われました。やはり習い事は、子どもにとって知り合いが多いところの方がいいのでしょうか？』
投稿者さんによると、お子さんに習わせようと思っているのは、ピアノか習字、または英語だそう。買い物に行けば知り合いに会う環境のようで、狭いコミュニティであることがうかがえます。旦那さんとお母さんに反対され、悩んでしまった投稿者さん。ママたちはどう感じたのでしょうか。
習い事で学区は気にしなくてもいいのでは……
『そんなに学区にこだわる人、聞いたことがない』
『ピアノ、習字、英語なら知り合いはいなくてもよくない？ 野球やサッカーとかの団体スポーツやバレエは、親の出番や付き合いも多いけれど』
気にしなくてもいいのではというママたちの声です。チームプレーでやるものならともかく、ピアノや習字などはひとりで向き合うもの。個別レッスンのケースも多いのではないでしょうか。同じ習い事に友だちがいる環境ではないとしても、あまり気にならなさそうですよね。
近場であれば、ひとりで行かせる選択肢も
『何歳まで習い事に付き合うの？ サッカーの試合には付き添ったけれど、他の習い事は小2からひとりで行かせていた。学区外でも全部1km以内だったけれどね』
『親がずっと付き添うものではないので、近い方がいいと思います』
こういった意見もありました。習い事の距離にもよりますが、ある程度の年齢になったら、ひとりで行く、もしくは送迎だけという状況になるのではないでしょうか。その場合、投稿者さんが他のママと接する機会はほぼなくなりそうですし、近い方が便利なのかもしれません。
子どものために、あえて学区外に通わせたことがあるよ
今回目立ったのは、お子さんのためにあえて学区外に通わせていた、というママたちからのコメントでした。
マウント・トラブル防止
『絶対にマウント争いに巻き込まれると思ったから、あえて学区外に通わせた。トラブったら学校で気まずくなって、逃げ場がなくなるから』
『集団で受ける習い事は、あえて知り合いがいないところに通わせていたよ。同じ学校や園だと「どっちがうまい」と競争の火種になったり、友だちと話して授業に集中しなくなったりとかがあるから』
さまざまな人間関係のリスクを考えて、学区外に通わせていたママは少なくないようです。実際に「子どもに競争心が芽生えてしまい、親同士もギスギスした」という声もありました。友だちや仲のいいママ友が近くにいれば安心かというと、一概にそうでもなさそうです。
学校以外に所属できるコミュニティがある方がいい
『私は子どもにも親にも学校以外の人間関係がある方がいいと思う。だから習い事は基本、学区外を選んできたよ』
『親にとっても子どもにとっても、複数のコミュニティに所属してる方が楽だ思う。あるところではしんどくても、別のコミュニティでは人間関係がスムーズに行くこともあるし、うまくいけばそれが逃げ道にもなる』
学校以外の居場所をお子さんに作ってあげたくて、学区外に通わせていたというママもいました。小学生にとっては学校と家が世界のすべて、とのこともあるのではないでしょうか。それでは息苦しくなる瞬間もあるかもしれませんよね。習い事は、新しいコミュニティで普段と違う人間関係を築くチャンスと考えるようです。
『子どもが学区外で習い事をしているけれど、「学校から帰ってきてまで学校の人に会いたくないからよかった」と本人が言っている。違う世界が広がったみたいで、子どもに感謝された』
こちらのママのお子さんは、学校や学校の友だちが嫌いなわけではないそう。しかし大人でも同じコミュニティにい続けるのが窮屈に感じる瞬間もありますよね。子どもは過ごす環境を自分では選べませんから、より貴重な時間に感じるのかもしれません。
お子さんの意見を聞くのが先では……
『なんで肝心の子どもの希望を聞かないのか不思議』
『私は友だちと一緒のところがよかった。なのに母の一存で友だちと一緒に通えなかったのをまだ根に持っている』
最終的に習い事に通うのはお子さんです。友だちがいないところでも大丈夫なのか、それとも一緒に通いたいのか、一度本人の意思を確認してみるのが先かもしれません。
学区内・学区外どちらの習い事に通わせるべきか悩む投稿者さんに、ママたちから実体験を交えたさまざまなコメントが寄せられた今回の投稿。学区外を支持するママも少なくなく、学区内にこだわる必要はなさそうです。ただ、アドバイスと共に「娘さんの意思を確認してから」とコメントをくれたママが目立ちました。お子さんの意思を確認した上で、大丈夫そうであれば学区外を選択してみてはいかがでしょうか。投稿者さんも新しい世界が広がるかもしれませんよ。