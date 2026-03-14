＜中間速報＞菅楓華が単独トップ浮上 女王・佐久間朱莉はボギーかさみ2位後退
＜台湾ホンハイレディース 3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞国内女子ツアー新規大会の第3ラウンドが進行している。最終組が前半を終えて、ツアー2勝目を狙う20歳・菅楓華が10ホール消化時点で5つ伸ばし、トータル3アンダー・単独首位に浮上している。
〈連続写真〉深いラフからでも簡単に打てる！ 菅楓華のアプローチ術
開幕2連勝を狙う女王・佐久間朱莉は1番でイーグルを奪ったが、その後は1バーディ・3ボギー・1ダブルボギーと前半で2つ落とし、トータル1アンダー・3位タイに後退している。米女子ツアーが主戦場の古江彩佳はトータルイーブンパー・4位タイ。ツアー復帰2戦目の小祝さくらはトータル10オーバー・30位につけている。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1542万円）。優勝者には36万ドル（約5677万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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菅楓華 プロフィール＆成績
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松山英樹は？ 米男子高額大会のリーダーボード
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