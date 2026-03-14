タレントの菊地亜美（35）が14日、自身のインスタグラムを更新し、次女が1歳を迎えたことを報告した。

「先日次女が1歳になりました」と報告。「あっという間の1歳。2人目だからなのか、長女の時よりも本当に早く感じる」としみじみ。

「沢山食べて沢山笑って沢山泣いて、意志も強くなってきて 私が立つだけで、口をへの字にしながら足にしがみついて泣いて お姉ちゃんのことが大好きで、でもお姉ちゃんのものをぐちゃぐちゃにして怒られて泣いてやり返して笑 小さいおじさんのような後ろ姿が愛おしい」とつづった。

「マレーシアで1歳を迎えたので、ファーストケーキの色が海外感強め」と記し、マレーシアで誕生日を迎えたことを明かしつつ「これからもすくすく育ちますように」とした。

菊地はアイドルグループ「アイドリング！！」メンバーとしてデビューし、飾らないキャラクターでバラエティー番組に引っ張りだことなりブレーク。2018年2月に5歳年上の一般人男性との結婚を発表し、20年8月に第1子女児を出産した。昨年3月に第2子出産を発表した。