Ｆ１の今季第２戦中国グランプリ（ＧＰ）に臨んでいるレッドブルのマックス・フェルスタッペン（オランダ）らに罰金を科すべきとの声が出ている。

フェルスタッペンは他チームのドライバーとともに１２日の記者会見に出席。そこでシミュレーターを多く使えるドライバーが有利なのかと問われると「もっと安い解決策を見つけたんだ。シミュレーターの代わりにニンテンドーのスイッチを使ってマリオカートをちょっと練習しているんだよ」とし「キノコを見つけるのはかなりうまくなったよ。青い甲羅はまだ難しい」とコメントし、物議を醸した。

他にもシミュレーターを疑問視するドライバーはいたものの、フェルスタッペンの言葉に顔をしかめた関係者は多かったとみられている。そんな中でスペイン紙「アス」（コロンビア版）によると、Ｆ１で７勝をマークしている元レーサーのファンパブロ・モントーヤ氏は「意見を持つことは構わない。好きである必要はない。しかしＦ１を嘲笑したり、マリオカートに例えたりするのはＦ１として容認できない」と主張したという。

モントーヤ氏の発言について専門メディア「Ｆ１ ＯＶＥＲＳＴＥＥＲ」は「モントーヤはＦ１をマリオカートに例えたことで、フェルスタッペンに罰金を科すべきと考えている。モントーヤは発言を『受け入れられない』と述べた」と報じていた。