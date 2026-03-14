野球解説者の五十嵐亮太氏が１４日、ＴＢＳラジオ「土曜ワイドラジオＴＯＫＹＯ ナイツのちゃきちゃき大放送」にゲスト出演した。

現在開催中の第６回ＷＢＣで侍ジャパンは１４日（日本時間１５日）、準々決勝でベネズエラと対戦する。五十嵐氏は「打線的には結構いい状態で来てる。あとはピッチャーですよね。１次ラウンドで結果を残したピッチャーっていうところもあるのと、あとは前回大会も出たピッチャーは安定感、安心感、あるじゃないですか。そのピッチャーを優先的に今回、ベネズエラで使っていくと思う」と指摘した。

ベネズエラ戦の先発投手はドジャースの山本由伸だと予想されているが、「その後のプランっていうのがね、まだ多分ね、明確ではない。展開によってどうしていくかっていうところ」。

１次ラウンドで山本は、初戦の台湾戦に先発。３回２死で降板後、藤平尚真（楽天）が１死を取って３回を終え、４回から宮城大弥（オリックス）が２イニングを無失点に抑えた。

五十嵐氏は「１次ラウンドの１戦目で山本投手の時に宮城投手が投げたんですよ。この並びで行くのかなと思ったんだけど、チェコ戦で宮城選手、２試合目（の登板）ですよ。回またぎしたんですよ。回の途中から行って、回をまたいで、ってなったので、これって多分、次のラウンド、準々決勝でランナーいるシチュエーションを想定して使ってるってことなんですよ。だから宮城投手、どっかのイニングのつなぎ役として入る可能性もある」。

さらに「ピッチャーで言ったら伊藤（大海）投手の信頼感は厚いと思うんで。で、第２戦で投げた菊池（雄星）投手も入ってくるじゃないかって言われてるから。準決勝で多分菅野（智之）投手が投げると思うんで、それ以外の投手がどう組まれるのかっていう。ここを見ることによって、その次の継投っていうのも見えてきますよね」と話していた。

また１次ラウンドで抜群の投球を見せた種市篤暉（ロッテ）については「すごい後半の大事なところで来ると思う」と予想した。